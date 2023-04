Karol G protagoniza campaña publicitaria tras polémico photoshopeo en revista

Hace unas semanas te contamos que Karol G estuvo en el centro de la noticia, luego de que acusara a una conocida revista de usar demasiado Photoshop en las fotos que hizo para la portada, asegurando que desde un primer momento no había estado de acuerdo con ello.

«No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa», comenzó escribiendo la cantante para acompañar unas postales en las que aparece totalmente al natural.

Siguiendo por esta línea agregó: «Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural».

«… Pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que rehicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios» cerró Karol G, haciendo un llamado a las mujeres a sentirse cómodas consigo mismas.

La nueva campaña de Karol G

Es por lo mismo que ya pasados varios días desde esa polémica, es que la Bichota compartió en Instagram unas nuevas fotitos, las que corresponden a la campaña publicitaria que protagonizó para la conocida marca de lujo Loewe.

«ILoveUuuu // Mi primera campaña 🥹🥹🥹» es parte de lo que escribió Karol G para acompañar los registros, junto con etiquetar a la marca y al fotógrafo que se encargó del trabajo.

Como era de esperar, al poco tiempo recibió casi tres millones de me gusta por parte de sus seguidores. Y pese a que recibió el apoyo de sus fanáticos, algunos desubicados no dudaron en salir a criticarla por su look y afirmar que incluso está usando más Photoshop que en la revista.

«Tanto show para verse igual en las misma que ella publica»; «Disculpa pero no se ve la diferencia entre las otras fotos y estas»; «vas a quejarte del photoshop en esta portada también» y «No se me disculpan las demás pero no veo la diferencias las las otras fotos» le dejaron.