¡No se quedó callada!: Karol G arremete contra revista por excesivo retoque en sus fotos

Karol G se caracteriza por siempre mostrarse al natural en sus redes sociales y es por eso que la Bichota se molestó tanto cuando se publicó la nueva edición de una revista que la tuvo como portada.

En ese sentido, la oriunda de Medellín publicó una foto de ella sin maquillaje que acompañó con una fuerte reflexión sobre lo que ocurrió con la revista GQ, además de hablar de la falta de respeto que significó para ella y todas las mujeres.

¡Karol G al natural!

«No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa», comenzó diciendo la Bichota en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en la publicación que sumó más de 5 millones de me gusta y miles mensajes de apoyo, Karol G continuó diciendo: «Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural», agregó la cantante, junto con agradecer la oportunidad y revelando que ya había hecho un reclamo a «GQ» por lo mismo.

«… Pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que rehicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios», declaró con todo la Bichota.

Igualmente, su reflexión continuó aceptando las consecuencias que pueda tener su publicación, además de sincerarse sobre lo que significó para ella y todo el género femenino.

«Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad», remató Karol G en la red social.

A continuación te dejamos su publicación y las fotos que formaron parte de su participación en la revista:

Donna Trope fue la fotógrafa que tomó las fotos de la entrevista de Karol G para la revista GQ. Si les causó impresión la foto de la portada, las fotos que acompañan la entrevista son 💩 pic.twitter.com/DvEbPQf0xT — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) April 7, 2023