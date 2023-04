«La tele te jubila»: la confesión de Gloria Munchmeyer tras su desaparición de las teleseries

Este sábado 29 de abril se emitirá un nuevo capítulo de «Te paso a buscar», donde Pancho Saavedra conversará con la querida y destacada actriz, Gloria Munchmeyer.

La invitada abordará su trayectoria en televisión, teatro y cine. Además, la experimentada intérprete nacional también hablará sobre importantes momentos de su vida personal.

El pasado y la actualidad en la carrera de Gloria Munchmeyer

La actriz se ha destacado en sus 68 años de trayectoria no sólo por sus notables personajes en las producciones dramáticas, sino también por sus recordadas actuaciones en donde ha desplegado todo su humor.

En relación a esto, Münchmeyer aclarará: «lo que yo hago es una actuación, no humor. Soy comediante, pero no humorista, ahí hay una diferencia. Yo no escribo el libreto, lo interpreto», señalará.

En cuanto a esta temática, la intérprete recordará al actor y director Andrés Rillón, a quien le debe su acercamiento a la comedia. En ese sentido, dirá que ella junto a la comediante y actriz, Rebeca Ghigliotto, fueron los creadores de “La Vicky y la Gaby”.

Este es un recordado y divertido sketch de los programas de Canal 13 «Medio mundo» y «Venga conmigo», donde dos mujeres completamente distintas con hilarantes diálogos hacían reír al público nacional.

En relación a su ausencia de las teleseries en los últimos años y frente a la pregunta de Saavedra si le gustaría volver a estas producciones, la figura clave de telenovelas como «La madrastra», «Los títeres» y «Marrón glacé» realizará un gran reflexión. Esta última está relacionada la dinámica actual de la pantalla chica.

«Me encantaría, pero ya no llaman a los actores viejos… hay un estándar estético en televisión, sólo gente bonita y joven. Los que antes eran hijos míos ahora están siendo abuelos. La tele te jubila», planteará la experimentada actriz.