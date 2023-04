Marcianeke revela anécdota con profesora relacionada con la música: «quedé con un poco de rabia con el liceo»

Este 22 de abril Marcianeke estará presente en el The Urban School, festival de música urbana que se realizará en el Teatro Caupolicán. El evento tiene el propósito de recaudar fondos para la graduación de cuarto medio de cuatro colegios de la Región Metropolitana para que estos puedan celebrar el fin del año académico en grande.

En este contexto, en conversación con nuestros locutores José Luis Godoy y DJ Black. Marcianeke recordó un interesante anécdota de su etapa escolar: «Una vez una tía del colegio me dijo que tenía que estudiar, que dejara la música de lado. Ahí quedé como medio amurrado. Por eso quedé con un poco de rabia con el liceo».

Sin embargo, el cantante oriundo de Talca aclaró que actualmente no guarda ningún tipo de rencor con su ex profesora: «Después me pidió disculpa, la fui a ver al liceo con mi Camaro«, señaló entre risas. Además, agregó que la pedagoga se mostró orgullosa de lo que ha logrado el artista urbano.

Además, Marcianeke también le mandó un mensaje a sus fanáticos más jóvenes: «Tienen que terminar sus estudios, porque al fin y al cabo van a llegar a un momento que van a decir tenía que haber aprendido esa wea. Yo estudié administración de empresa dos años y estoy arrepentido de no haber prestado atención en esos años».

The Urban School

Aparte de Marcianeke, el evento que se realizará este 22 de abril en el Teatro Caupolicán, también contara con la presencia de destacados artistas de la escena nacional como Gino Mella, Nicko 0g, Ithan NY, Benja Valencia, Mc Fly, Izahn y Dunkan.

Aún hay entradas disponibles para este festival de música urbana y pueden ser adquiridas a través de Punto Ticket. Estos son los tickets que quedan disponibles:

