Mauricio Pinilla se refiere al pasado de Gala Caldirola y Mauricio Isla: «Lo que me interesa es nuestra historia»

Hace menos de una semana Mauricio Pinilla junto a Gala Caldirola oficializaron su relación a través de Instagram. Esto causo polémica en redes sociales, ya que la española estuvo anteriormente con Mauricio Isla, quien fue por años compañero de «Pinigol» en la selección chilena.

El «huaso» estuvo casado con la española desde el 2019 hasta el 2021 y tienen una hija, sin embargo, esto no fue impedimento para que Pinilla y la modelo iniciaran una relación amorosa.

En el programa Buenas Noches a Todos, el ex delantero del Inter de Milan se refirió al pasado romance de su actual pareja con Mauricio Isla. «Lo que me interesa es nuestra historia, yo nunca le he preguntado por su relación anterior y ella tampoco a mí (…) Tengo mucho respeto por su relación anterior».

La reacción de Isla

Mauricio Isla ha sido blanco de memes y burlas en redes sociales luego de que se confirmara la relación de su ex pareja con la de su ex compañero de la roja. En este contexto el periodista Sergio Rojas, en el programa online «Qué te lo digo» aseguró que el «huaso» está furioso tras el polémico anuncio.

Rojas señaló que los amigos del jugador de Católica «me decían que está enfurecido, encuentra que Gala se desbandó, como que anda tirando el calzón por cualquier lado».

El periodista mencionó que para el lateral no era necesario hacer pública la relación: «Principalmente, porque son padres, y esto va a quedar en los ‘anaqueles’ de la farándula. Así que está furioso, furioso»

«Considera que lo que hicieron fue una burla, porque primero lo desmintieron todo», agregó el reportero.

Por otro lado, el comunicador Luis Sandoval, señaló que «en la selección de fútbol están todos con Mauricio Isla, porque sienten que Pinilla rompió códigos».

Cabe destacar que el «huaso» dejó de seguir a Pinilla y a su ex pareja en Instagram.