Raquel Argandoña no se guarda nada y arremete contra el papá de Nicolás Massú: «Era medio picaflor»

El matrimonio del papá de Nicolás Massú, Manuel (75 años), y su pareja, Jimena Fredes (47), dio que hablar en los paneles de conversación en la pantalla chica, tal como ocurrió hace poco en un capítulo de «Tal Cual» .

En ese contexto, fue Raquel Argandoña quien no se guardó nada en el espacio de TV+ y se lanzó contra el padre del histórico tenista chileno, sin ni siquiera conocerlo.

Las fuertes declaraciones de Raquel Argandoña en la pantalla chica

«Sonia (mamá de Nicolás Massú) era la que tenía las lucas ahí, cuando se casaron, ella era la de las lucas», comenzó diciendo la «quintrala» en Tal Cual.

Pero Raquel Argandoña no se quedó en lo anterior, ya que continuó refiréndose a la relación de la «Tía Sonia» y Manuel Massú. «Cuando se casó con ese señor… a mí no me cae muy bien, no lo conozco… se nota en la cara me dicen, era medio picaflor este caballero parece», complementó.

Por otro lado, Francisca «Pancha» Merino, tampoco tuvo filtro al hablar del futuro de la pareja recién casada, debido a sus 28 años de diferencia.

«Yo lo he visto, de hombres que terminan con mujeres mucho más jóvenes, no terminan bien. Por lo menos mi experiencia de cerca, fue que casi que están esperando que el viejo se muera para que les dejen la herencia», planteó.

En esa misma línea, Pancho Merino añadió: «llega una etapa en que los hombres se enferman y se les empiezan a olvidar las cosas. Se ponen más dependientes y ahí a las mujeres les empieza a dar un poco de lata», continuó diciendo la actriz.

Cabe recordar que según detalló Corazón, Jimena Fredes se refirió al aspecto de la diferencia de edad que tiene con su marido. «A Manolo (Manuel Massú) yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser, tiene más energía que yo, y no se nota», expresó la mujer de 47 años.