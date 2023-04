¿Siguiendo los pasos de Cris MJ?: La polémica publicación de Standly en redes sociales

Ahora fue Camilo Paredes, conocido musicalmente como Standly quien generó una nueva Polémica relacionada con el porte de armas.

Durante la jornada de ayer el artista urbano publicó una historia, en la que con una amenazante actitud exhibió lo que sería una pistola.

En el registro se ve al cantante con un pasa montañas realizando distintos gestos a la cámara, pero lo que más llamó la atención fue que se subió su chaqueta y mostró una supuesta arma que tenía guardada en el pantalón.

La polémica de Cris MJ

De esta forma, Standly se sumaría a Cris MJ quien generó una gran polémica este último tiempo al exhibir un arma en un live de Instagram.

Esto sucedió luego de que un empresario señalara que hizo el peor negocio de su vida, ya que aseguró que contrató por 30 millones al interprete de Una Noche en Medellín para un evento en Iquique, el cual no logró vender todas las entradas.

Además, de esto el hombre denunció que el cantante «no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir. Les pido perdón a todos los q compraron entradas al precio real, pero tuve q regalar porque si no el niño no saldría a cantar» señaló.

Luego de esto, a través de Instagram Cris MJ respondió: «No saben ninguna wea, andan hablando puras weas, giles cul… Que agradezcan que les hice el evento cul…, si no me hubiera ido pa’ España hace cualquier día». Todo esto mientras mostraba una pistola.

Esto llegó a la justicia y la Fiscalía de Tarapacá inició investigaciones por amenazas y un posible porte ilegal de armas contra el cantante.

Si bien se trataría de una pistola de airsoft, réplica del modelo Glock 19, la Fiscalía explicó que si esta se encuentra adaptada para disparar el joven sería imputado y podría ir a la cárcel.