¿Suenan campanas de boda?: la sorprendente predicción de Latife Soto sobre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

La relación de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla va viento en popa después de la confirmación de su pololeo hace solo unos días. Es en ese sentido que Latife Soto se refirió al futuro de la conocida pareja de farandulandia.

Fue a través del programa de Vía X llamado «Not News» donde la tarotista sacó las cartas respecto a diversos temas. Una de ellas, fue el vínculo amoroso de la modelo española y el exfutbolista.

El importante adelanto de Latife Soto en la pantalla chica

«Yo ayudé a un futbolista a volver al fútbol y sacarle su crisis de pánico, que era Pinilla. Él me pidió que lo ayudara en el fútbol, no en su vida privada», recordó la tarotista en la pantalla chica.

Igualmente, según consignó La Cuarta, Latife Soto destacó: «en esa época yo lo estaba ayudando porque él quería retirarse del fútbol debido a la crisis de pánico. Le quité eso. El otro día estuvimos en PH (Podemos Hablar) juntos y lo conversamos», agregó la guía espiritual.

Recordemos que a inicio de este año, en conversación con The Clinic, Latife Soto contó la firme sobre su vínculo con el exfutbolista. «Lo limpié», aseguró la tarotista después de asegurar que le habían hecho magia negra al ex seleccionado chileno. «Y él debía dar una ofrenda a un ser diabólico, pero él no sabía eso», complementó en ese momento.

Ahora, volviendo a la vida amorosa de Mauricio Pinilla, fue el comunicador Nicolás Larraín quien le preguntó a Latife Soto sobre el futuro del pololeo que comenzó recientemente.

«Veamos, saque usted», solicitó al ex CQC quien sacó una releveadora carta: «Oye, miren… la sacó él», puntualizó la tarotista mostrando la carta que sacó Nicolás Larraín.

«Esta carta habla de dos personas que son iguales, muy parecidas y que se van a complementar, que se van a entender y a hacer cosas juntos», anticipó Latife Soto en «Not News».