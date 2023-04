¡Para los papás de pana!: Pitiklín estrena nueva canción y esta es su letra

Pitiklin y la señora Williams volvieron al aire de la 92.5, aunque en esta ocasión no vinieron solamente para hablar con los más pequeños de la casa, sino que con una gran lanzamiento.

Se trata de «Papa-ná» interpretado por «Pippen 33». Esta canción fue presentada por el marcianito más querido por los niños en Radio Activa y que además está dedicada para los papitos de los pequeños auditores de la 92.5.

A continuación te dejamos el audio completo de su estreno al aire y la letra de la canción:

Coro:

«Este es mi papi entero e’ pana (tres veces). Papá-na, papá-na, papá-na, papá-na. Mi papi es pulento, entero e’ bacán. Me ayuda en las tareas y en el fortnite. No sabe sacar selfies, lo intenta igual. Cuando duerme en las noches, no para e´ roncar. Es weno pal asao y otras cosas más. Lo abrazo de la guata como oso polar. Me lleva al persa, lo paso bacán. Te quiero papito, no te suelto más».

«Este es mi papi entero e’ pana (tres veces). Papá-na, papá-na, papá-na, papá-na. Este es mi papi entero e’pana. Me lleva pal colegio con la media caña. Le pone cariño, le pone amor. Me hace los pancitos hasta con jamón. Es bueno pa los chistes de papá. Son entero e’ fome, pero me rio igual. Me muestra películas, se queda dormido. Este es mi papito, siempre al lado mío».

«Este es mi papi entero e’ pana (tres veces). Papá-na, papá-na, papá-na, papá-na».

¿Dónde puedo escuchar los otros temas de Pitiklín?

Para todos aquellos que no sepan, el marcianito que nos acompañó en la inauguración del nuevo estudio de Radio Activa tiene su perfil en Spotify. Ahí puedes escuchar algunos de sus temas como «Los Perros Locos», «Mi Amigos Es Un Marciano», «La Ducha», «Trap Trapear» y «Mi Primo Ritalín».

Estas son algunas de las canciones que puedes disfrutar a la espera de la publicación de «Papá-Na» que llegará a las plataformas en mayo.