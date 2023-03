«Acá ya está pasando»: la impactante predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo

Latife Soto volvió a dar que hablar por un nuevo vaticinio de su libro «Latife: Predicciones y Horóscopo 2023» (lanzado en 2022), que acorde a lo que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, actualmente sería una realidad.

Resulta que la guía espiritual compartió un par de «pruebas» en su red social, donde dio cuenta de la predicción que realizó donde adelantó momentos díficiles para la economía a nivel global.

Las pruebas de Latife Soto sobre su vaticinio sobre la economía mundial

«En mi libro 2023 veo caída de bolsas y quiebra de bancos en EEUU, y Europa y acá ya está pasando», señaló la médium en su perfil de Instagram.

Asimismo, Latife Soto continuó entregando detalles de los presuntos motivos que habrían desencadenado esta crisis. «En la agenda astrológica llegó la caída de bancos entre jueves y viernes pasado, y es más complicado con cuadratura Venus en Plutón, luna en el cielo…. así vamos», complementó junto con dar el «dato» de donde comprar su libre publicado durante el año pasado.

Por otro lado, después de compartir las postales, una cibernauta le dijo a Latife Soto: «Por favor, no más generar miedo». Mientras que la guía espiritual le contestó: «Usted tiene miedo, miles acá no. Usted no debe estar en esa energía», respondió junto con referirse a la situación de nuestro país y decir: «veo a Chile protegido».

La afirmación de la médium sobre los extraterrestres

Fue hace un par de semanas cuando la tarotista advirtió nuevamente a sus seguidores, respecto a lo que finalmente era un enorme globo chino, que fue seguido por otros objetos más pequeños en Alaska, Montana y Canadá.

«Para mí existen seres. Y así como pueden haber extraterrestres negativos, pueden haber seres muy positivos», comenzó diciendo Latife Soto en redes.

Igualmente, la guía espiritual también señaló: «yo creo que en este período vamos a saber muchas cosas, vamos a enterarnos de muchas cosas y, de alguna manera, ellos están preparando un camino. Lo están haciendo en un momento en que necesitan organizar cosas», predijo Latife Soto. Puedes revisar las declaraciones completas en este enlace.