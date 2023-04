«Te estamos esperando»: Mauricio Flores publicó conmovedor mensaje por estado de salud de su hija

El 29 de marzo Mauricio Flores se armó de valor e informó por primera vez a través de un sentido mensaje en Instagram la situación por la que pasa su hija: «Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danika, quien sufrió un accidente cerebro vascular que la ha mantenido en estado de riesgo«.

En esa misma ocasión señaló que su hija se encontraba sedada y entubada. Además, agradeció todas las muestras de cariño y oraciones hacía su retoña.

En este sentido, Flores no lo pasa nada bien. Así lo han demostrado sus últimas publicaciones en redes sociales. Incluso poco después de que el humorista diera a conocer el delicado estado de salud de Danika, su ex colega Paty Cofre le indicó a LUN: «Conversé con la esposa de Mauricio. Me dijo que hay que tener fe en Dios no más. También me dijo que Mauricio está muy mal, muy mal. Después hablé dos palabritas con él, pero está completamente destrozado«.

El conmovedor mensaje de Mauricio Flores hacía su hija

Durante el día de hoy el comediante se volvió a referir al estado de salud de su retoña a través de su Instagram. “Te estamos esperando… Dios está contigo… Te amo”, escribió el ex integrante de Morandé con Compañía.

«Estará bien pronto. Confía en Dios», «mucha fuerza y fe», «que pronto pueda estar con ustedes», «pronta recuperación para ella», «toda la energía y bendiciones Mauricio«, «mucha fuerza y fe, un abrazo fuerte», «confía en Dios, sus tiempos son exactos«, «mucha fuerza para ustedes», «Toda la fuerza y fe para su recuperación, pronto estará con ustedes». Fueron solo algunos de los mensajes de apoyo que recibió el humorista a través de su red social.

El diagnóstico de Danika Flores

Luego de ser hospitalizada, desde la Clínica Alemana informaron mediante un comunicado el diagnóstico de la hija del comediante. «Clínica Alemana informa que la paciente Danika Paola Flores Cid está internada desde el lunes 27 de marzo en la Unidad de Paciente Crítico, afectada por una Trombosis Venosa Cerebral«, detallaba el documento. Además, añadieron que «se encuentra con pronóstico reservado».