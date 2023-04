¿Palo para la Bichota?: Anuel estrena llamativa canción con Eladio Carrión

Recientemente Eladio Carrión estrenó la canción «Triste Verano» junto a Anuel. En menos de 24 horas el hit ya acumula 2 millones de visitas en Youtube, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fanáticos es que supuestamente el cantante puertorriqueño le habría dedicado algunos versos a su ex pareja.

En una parte de la canción que trata sobre desamor, el trapero boricua señala: «Por siempre tú va’ a ser la bebecita», e incluso más adelante menciona: «Por siempre la bebecita«. Esto desencadenó una ola de comentarios de los fans en redes sociales quienes aseguran que está dedicado a su ex pareja.

Esta no sería la primera vez que los fanáticos suponen que Anuel le dedica una canción a la interprete de «Provenza». Hace aproximadamente un mes, Anuel estrenó «Más rica que ayer». «Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él», canta el boricua.

Mas adelante la canción continua: «Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes, tirame al DM, no pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué«, añade Anuel.

La reacción de Karol G

Las especulaciones de los fanáticos no pararon. Y es que poco después del estreno, la Bichota subió una historia en Instagram donde aparece cantando parte de su tema Carolina «no te vas a olvidar de Carolina. Tu gatita oficial» entonó la colombiana. Lo que generó multiples comentarios y reacciones en redes sociales.

Es importante recordar que antes de que el trapero estrenara «Más rica que ayer», Karol G lanzó TQG junto a Shakira. Canción en la que la Bichota lanzaba frases como «la bichota te quedó grande» que también causó mucha polémica.

Actualmente se presume que la cantante de «Tusa» se encuentra en una relación con el cantante colombiano Feid, sin embargo, ninguno de los dos lo ha confirmado.