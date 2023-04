«Vaya a ver una serie de Netflix»: La dura respuesta de Rodrigo Sepúlveda a crítica de televidente

Rodrigo Sepúlveda respondió tajantemente a una crítica que le hizo un televidente.

Esto ocurrió cuando Meganoticias cubría una violenta pelea que se desarrollaba en la frontera de Chile y Perú.

Según informó el medio citado la pelea se produjo entre ciudadanos peruanos que buscaban entrar a nuestro país y migrantes venezolanos que cortaron la ruta.

Los dos grupos se atacaron lanzándose piedras y otros objetos contundentes, lo que provocó que una persona haya resultado herida tras recibir una piedra en la cabeza.

En este sentido, en la transmisión del noticiero ya mencionado, Rodrigo Sepulveda consultó si es que estaban las condiciones para atender a quienes puedan puedan ser lastimados producto de la pelea.

Ante esto, el comunicador recibió un mensaje en sus redes sociales, que no le gustó y decidió responder en vivo. «Yo le quiero decir a la persona que me critica por televisión y me dice ‘Sepu, tú estás pidiendo un hospital, ¿cómo se te ocurre eso?«, contó.

La dura respuesta de Rodrigo Sepúlveda a crítica de televidente

Al periodista no le agradó la crítica del televidente, por lo que le respondió en plena transmisión.

«Viejo, yo no he pedido ningún hospital. Usted escucha lo que quiere. Yo no estoy pidiendo ningún hospital, sino que estoy pidiendo las condiciones para una persona que está herida, para que la puedan ayudar» comenzó señalando Sepúlveda.

Además, agregó: «No estoy pidiendo un hospital. Solo una cosa de humanidad. Una persona salió herida y que la puedan atender, eso»

Para finalizar, «el Sepu» invitó al televidente que lo criticó a cambiar el canal. «Si usted no quiere ver, agarre el control y se cambia a otro (canal). Vaya a ver una serie de Netflix si quiere, vaya a hacer lo que usted estime. Yo no estoy pidiendo un hospital» mencionó.

Revisa la respuesta del periodista: