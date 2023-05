Conoce a los triunfadores del capítulo de repechaje de Aquí se Baila

En medio de la temporada de Aquí se Baila, espacio conducido por Sergio Lagos, se llevó a cabo un capítulo de repechaje.

En esta instancia se enfrentaron siete parejas con la ilusión de ser parte del programa. En esta oportunidad estuvieron presentaes algunos eliminados de Aquí se Baila y también nuevos participantes.

De esta forma, las cuatro parejas ganadoras fueron Jazz Torres y Sebastián Vallejos, Janis Pope y Gianfranco Polidori, Kika Silva y Marlon Fuentes, y Peka Parra con Pancho Solar. Sin embargo, no fue nada fácil.

Las presentaciones de los ganadores del capítulo de repechaje

Kika Silva y Marlon Fuentes fueron la primera pareja en participar. En esta oportunidad bailaron «Stronger» de Britney Spears. El jurado valoró la sensualidad de la presentación. De esta forma Karen y Neilas los calificaron con un 7.

Más tarde fue el turno de Jazz Torres y Sebastián Vallejos. Estos bailaron «Goog Golly Miss Molly» de Little Richard. En este sentido, el jurado destacó la participación de la pareja como una sorpresa. De este modo, Neilas los calificó con un 8 y Karen con un 10.

Por otro lado, Peka Parra y Pancho Solar se presentaron con «Gatubela» de Karol G. De esta manera Karen les dio un 8 y Neilas un 6.

La otra pareja ganadora del repechaje está conformada por Janis Pope y Gianfranco Polidori, quienes bailaron «Libertango», de Astor Piazzolla. La ex «Protagonistas de la fama» explicó que su ex acompañante, Felipe Basáez no pudo volver a participar debido a motivos personales. Por otro, lado Gianfranco, quien antes participó con Lisandra Silva señaló que no volvió a participar con ella porque creía que no funcionaron muy bien como equipo.

Ante esto, el jurado valoró el cambio de equipo que realizaron. Neilas los calificó con un 7 y Karen con un 8.

