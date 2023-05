Cristina Morales confirma quiebre con Gary Medel: «Aguanté hasta donde pude»

La semana pasada surgió una información que dejó la patá en el mundo de la farándula. Fue en «Sígueme y te sigo» que el periodista Francisco Kaminski confirmó que Gary Medel y Cristina Morales están en proceso de divorcio.

«Estas son las noticias que a uno no le gustaría entregar, porque esta pareja es muy conocida» partió señalando el comunicador.

«El círculo cercano me confirma que están en proceso de divorcio, muy normal, muy civilizadamente, obviamente con la pena que se tienen que sentir cuando se termina una relación, cuando se termina un proyecto de vida», agregó.

Ahora, a esta información se le suman las declaraciones de Cecilia Gutiérrez en «Zona de Estrellas», quien señaló que Cristina Morales confirmó la separación con el defensa de la selección.

Cristina Morales confirma divorcio con Gary Medel: «Aguanté hasta donde pude»

Fue en el programa «Zona de Estrellas» que Cecilia Gutiérrez señaló que contacto a Cristina Morales, quien confirmó que ya iniciaron los tramites para el divorcio.

«Yo aguanté hasta donde pude» señaló la esposa del destacado futbolista según declaró Gutiérrez.

Además, la panelista aclaró la situación actual de la pareja.

«Ellos iniciaron el proceso de divorcio, sin embargo aún no se firma nada. Todavía no están separados, están viviendo juntos, siguen casados (…) este es el fin de un proceso que ya asumieron hace tiempo, el duelo ya se hizo», explicó según consigna «Mira lo que Hizo».

«Hace mucho tiempo que Cristina no sube nada a redes sociales con Gary. Ella hace mucho rato tomó la decisión de no estar juntos como pareja, aguantó mucho, exposición e infidelidades, y ya no quiere seguir», agregó de acuerdo a lo que informó el medio ya mencionado.

Además, la periodista española en contacto con la conductora, señaló: «No voy a hablar mal del padre de mis hijos públicamente porque no está bien. Estamos en buenos términos por los niños, todo se está llevando de manera pacífica».

Asimismo, según lo señalado por Gutiérrez , Morales no tiene intenciones de viajar a Arabia Saudita junto a Gary Medel, quien está cerca de terminar su contrato con el Bolonia de Italia.