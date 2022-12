¿Qué sucede?: Revelan detalles sobre presunto romance entre Karen Bejarano y Gary Medel

En lo que fue un nuevo episodio de «Zona de Estrellas», la panelista Daniela Aránguiz volvió a prender la luz de la farándula soltando un nuevo secreto de Karen Paola.

La ex pareja de Jorge Valdivia, no se guardó nada sobre el secreto romance entre la cantante y el ícono de la selección chilena. Todo esto, por la fuerte rivalidad que existe entre ambas desde que se toparon en El Discípulo del Chef.

La revelación de Aránguiz

Como si no bastara con los intercambios a través de las redes sociales, anoche, en pleno episodio de su programa, la ex del «Mago» Valdivia se mandó la media confesión en contra de Karen Bejarano.

Es que, para sorpresa de todos, la interprete de «Dime» habría tenido un affaire con el central que ocasionalmente se pone la jineta de capitán en la «La Roja».

Mientras se hablaba sobre los romances de algunos futbolistas nacionales, el jugador que actualmente milita en Italia, salió al baile.

Al hablar sobre el tema, Aránguiz tiró el primer dardo. «Faltó la Karen Paola con Gary Medel», soltó en primera instancia en el programa.

«Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola», continuó diciendo la panelista.

Aunque no dejó de lado la mala onda que se tienen, ya que se mandó una fuerte frase para cerrar el tema. «Ahora no… estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…», según se consignó por parte de ADN.

Daniela Aránguiz en el foco de la farándula

Dentro de los últimos días, la ex de Jorge Valdivia ha sido el centro de todas las noticias de farándula por sus recientes peleas con Anita Alvarado.

Recordemos que la «ex geisha» y Aránguiz se subieron al ring virtual para soltarse todo tipo de comentarios tras los amoríos entre la hija de Anita y Jorge Valdivia.

Aunque, los más reciente y fuerte sobre el tema, fue la declaración de Aránguiz en «Buenas Noches a Todos» de TVN, donde anunció que llevaría todo el pleito a tribunales.