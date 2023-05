«Es mejor prepararse para peores escenarios»: la explicación de Marcelo Lagos sobre aviso de megaterremoto en la zona central

Marcelo Lagos vuelve a dar que hablar tras su reciente aparición en «Buenos Días a Todos» de TVN, donde tuvo que salir a explicar una aviso que realizó hace un par de días.

Recordemos que el geográfo fue invitado al programa Not News de Vía X, donde advirtió a todos sobre un presunto gran terremoto para la zona central.

«Mientras más tiempo pasa, es más probable que ocurra uno (…) La amenaza sísmica en la zona central de Chile está latente y cada día que pasa es más probable que pueda ocurrir», señaló Marcelo Lagos.

Asimismo, junto con señalar que es importante hablar del tema, el académico también dijo: «un gran terremoto en la zona central de Chile donde vive cerca del 70% de la población no será similar al del 2010. Probablemente será mucho más complejo, evidentemente, y eso hay que mirarlo con atención. En un país centralista claramente va a afectarnos», advirtió, según consignó Concierto.

La explicación de Marcelo Lagos sobre su aviso

Fue a través del matinal de TVN donde el geográfo entregó detalles de sus palabras de Not News de Vía X. «Fue un espacio de conversación, estábamos hablando de la amenaza sísmica en Chile y, cuando me refiero a que puede ser más complejo… no es lo mismo un gran terremoto como el 2010 (en el centro-sur del país) que un evento que ocurre en la zona central de Chile», indicó el expertó, haciendo enfásis en la cantidad de población y en la infraestructura afectada.

Además, según rescató La Cuarta, Marcelo Lagos planteó que la zona central de nuestro país practicamente no está libre ante un evento muy grande, tal como ocurrió en otras ocasiones en suelo nacional.

El geográfo y su importante advertencia

«Lo importante es que hablemos estos temas que se anticipan a la complejidad. La amenaza sísmica es una amenaza que está, es latente y puede ocurrir ahora o en algunas décadas. El tema es que, mientras más tiempo pasa, es más probable su ocurrencia», sugirió el académico.

«La energía se está acumulando a un nivel que tiene ya suficiente fuerza para producir un evento importante. Es mejor prepararse para peores escenarios, porque si me preparo para un peor escenario, todos los otros se vuelven chiquititos», cerró Marcelo Lagos en la señal estatal.

