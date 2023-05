«Espero que siga avanzando»: Sabrina Sosa actualiza el estado de salud de su hijo

El lunes, a través de Instagram Sabrina Sosa informó que su hijo estuvo con complicaciones de salud, por lo que tuvo que partir a la clínica.

«Tengo al Gaspi enfermo, despertó muy muy enfermo, así que estoy haciendo cochitos en mi casa (…) ahora está un poco mejor, pero bueno, hay muchos virus dando vuelta«, señaló en primera instancia la reconocida modelo.

Sin embargo, luego Sabrina Sosa volvió a referirse al estado de su pequeño. Instancia en la que reconoció las fuertes molestias que tenía su hijo, por lo que decidió llevarlo a un centro médico.

«Bueno, al final me tuve que venir a la clínica porque no soportaba los dolores de panza, lloraba, lloraba, así que me pidió él mismo venir al médico… porque un niño te pide ir al médico es porque se siente muy mal», mencionó.

Sabrina Sosa actualiza estado de salud de su hijo

La información que entregó a inicio de semana Sabrina Sosa sobre su retoño causó preocupación dentro de sus seguidores. Es por esto que el día de hoy, la modelo volvió a usar su Instagram para informar sobre el estado de salud de su pequeño. En esta ocasión aseguró que su hijo ya se encuentra mejor. Además, aprovechó de agradecer la preocupación de la gente.

«Gracias por tantos mensajes con lindos deseos. Gaspi está mejor ahora, estuvo muy delicado,espero que siga avanzando en todo aspecto, por el dolor, decaimiento, síntomas intensos. Hoy despertó mal, pero con el pasar de las horas ya fue mejorando, así que de acá hacia arriba no más», señaló Sosa.

Además, según consignó Publimetro, la modelo explicó como se encuentra su retoño. «Ahora empezó a mejorar, así que espero que siga avanzando», comentó.

Cabe destacar que llegó el invierno y eso trae consigo múltiples virus. De hecho, según informó anteriormente Sosa, cuando asistió a la clínica el sector de pediatría se encontraba lleno de niños enfermos.