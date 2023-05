«Hace rato que no piensa en…»: Daniela Castro arremete contra Mauricio Pinilla tras quiebre con Gala Caldirola

El quiebre de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola no dejó indiferente a nadie, y menos a Daniela Castro, una de las ganadoras de MasterChef Chile, quien arremetió contra el exfutbolista en una reciente edición de Zona de Estrellas.

Recordemos que la parejita borró todas sus fotos juntas. Además, en una edición de «Qué te lo digo» fue la periodista Paula Escobar quien confirmó el quiebre.

«No querría verla ni en fotos y que realmente esta vez se acabó. Además de las indirectas que hace constantemente en Instagram, tampoco le gustarían a Mauricio Pinilla. Habrían terminado antes de que ella grabara PH (Podemos Hablar) y que ese día que lo grabó, fue al departamento para tratar de arreglar las cosas entre ellos y en el fondo Mauricio ahí le dice ‘esto no tiene vuelta atrás’, señaló la comunicadora de farándula hace unos días.

¿Qué dijo Daniela Castro sobre el quiebre que marcó la farándula chilena?

A través del programa de Zona Latina, en primera instancia fueron Adriana Barrientos y Cecilia Gutiérrez quienes se refirieron al quiebre de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla.

Por su parte, la modelo chilena se fue por el lado de los hijos del exfutbolista y que debido a este importante detalle, según ella, «Pinigol» estaría haciendo bien las cosas. Mientras que la «Miss Bombastic» fue más incisiva al respecto, ya que aseguró que el romance fue más que nada una estrategia mediática, debido a las visitas de ambos a programas como Buenas Noches a Todos y PH.

«Yo pienso que Mauricio lleva harto rato que no piensa en los hijos, no solamente con Gala, desde antes», señalo Daniela Castro por su lado. Asimismo, según consignó La Cuarta, la invitada a Zona de Estrellas dijo: «hay que pensar que a los hijos en el futuro las va a afectar, sus hijos no son chicos entonces yo creo que debiese haber pensado de hacer rato en los hijos», complementó.

Para finalizar sus palabras, la ganadora de MasterChef Chile remató diciendo: «creo que los dos tienen el mismo comportamiento», remató antes de irse a una pausa comercial.