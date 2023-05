Leonardo Farkas le responde a streamer chilena que solicitó su ayuda: «Es un ejemplo de fortaleza»

Hace menos de una semana, Ignacia Jara, conocida como Andras, subió un video a su Twitter en el que le solicitaba ayuda a Leonardo Farkas.

«Hago este video para dirigirme al señor Leonardo Farkas. Lamentablemente por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un trabajo normal. Entonces, siempre he tenido que buscármelas de una u otra forma con lo que estudié, que fue comunicación audiovisual» partió señalando en dicha instancia la mujer.

«Usted no tiene por qué hacerlo, pero aún así se lo quiero pedir. Yo perdí mis dientes de arriba y de abajo, y los implantes salen arriba de $4 millones» agregó.

«Yo por el momento no tengo los medios para poder costeármelos y acudo a usted para ver si puede ayudarme con esto. Yo me quemé a los doce días de haber nacido, por si se lo está preguntando. Eso fue en el año 1987″, contó.

«Tampoco quiero que se sienta obligado a hacerlo, pero se me ocurrió a usted ya que yo sé que siempre intenta dar lo mejor para las personas» añadió en el registro.

Además, la streamer dejó claro que hizo la petición con todo respeto.

Luego de unos días, Leonardo Farkas contestó a la petición de la joven mediante su Twitter.

Ve el video en el que Andras pide ayuda a Farkas:

La respuesta de Leonardo Farkas

El reconocido millonario chileno, Leonardo Farkas le respondió a esta joven y tal como en otras ocasiones aceptó brindarle apoyo económico.

Farkas valoró la fuerza de la mujer. «Seguidores me envían la historia de Ignacia Andra. Es un ejemplo de fortaleza. Díganle dónde le deposito 4 millones para ayudar con su tratamiento» publicó en su Twitter.

Además, se refirió al sistema de salud de nuestro país. «Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud» escribió.