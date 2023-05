«No estoy a la altura»: la emotiva despedida de participante de Aquí se baila que se sumó al abandono de Kika Silva

Durante la jornada de ayer se transmitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila. Espacio conducido por Sergio Lagos.

Este último episodio estuvo marcado por la salida de participantes. Se trata de Peka Parra y Kika Silva.

Peka se enfrentó en una batalla final contra Kike Faúndez y Christell. Instancia en la que fue quien tuvo la peor calificación, por lo que se transformó en la nueva eliminada de Aquí se Baila.

Ante su eliminación, la actriz tuvo unas sinceras palabras.

«Estoy muy feliz de haber participado. Estuve dándolo todo, pero claramente no estoy a la altura de mis compañeros que son secos. Vine a pasarlo bien, bajé los tres kilos que necesitaba y con eso estoy», señaló Peka Parra.

«Era obvia la eliminación, qué querís que te diga. Se fue la Kika y no quedaba otra, obviamente yo no estaba al nivel de mis compañeros. Me llevo para la casa toda la buena onda y el trabajo realizado. Lo bueno es que voy a volver a mi casa donde mi hija, que la tengo medio abandonada», agregó.

La eliminación de Kika Silva

Por otro lado, Kika Silva también dejó el programa. Esto debido a un difícil momento que está pasando.

En este sentido, durante este capítulo, Sergio Lagos mostró un video de la modelo en el que entregó una preocupante información.

«Lamentablemente tuve una fractura en la costilla, estoy en reposo, no pude seguir ensayando ni bailando», explicó la ex reina del Festival de Viña.

«Esto me pasó en el último capítulo, ya con exámenes y doctor me dijeron que no puedo seguir«, agregó.

«Siempre trato de ser positiva y pensar que todo pasó por algo, los extraño y los iré a ver cuando pueda», mencionó según consignó La Cuarta. Además agregó: «Ahora estoy haciendo reposo y les mando un beso gigante».

Ante esto, Sergio Lagos señaló: «Recogemos el beso y esa sensación, lamentablemente se fracturó una costilla y no podrá continuar en competencia».