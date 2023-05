Los importantes famosillos que se volverán a juntar en ¡Qué dice Chile! Prime

Esta noche se transmitirá un nuevo capítulo en las pantallas de Canal 13 de» ¡Qué dice Chile! Prime», espacio conducido por Martín Cárcamo. En el que se rencontrará un grupo de conocidas celebridades.

En este próximo episodio participarán dos grupos de artistas. Por un lado, estarán «Amigos por siempre» que está compuesto por cantantes como José Alfredo Fuentes, Miguel Zabaleta, Gloria Simonetti y Wildo.

Por otro lado, estará el equipo «Pirinpinpin», el que es integrado por los ex «Jappening con Ja», Maitén Montenegro, Fernando Alarcón, Marilú Cuevas y Patricio Torres. De este modo, «los famosillos» se reencontraran después de mucho tiempo

«Fue un agrado ir a este programa y encontrarme con todos estos antiguos, que somos amigos de toda la vida, fue súper entretenido. En el camarin chacoteamos, nos reímos, contamos tallas y lo pasamos regio. No fue difícil, pero los nervios juegan una mala pasada siempre. Además encontré buena onda que tuviera público, porque así no hablas con las paredes», señaló Marilú Cuevas sobre su reciente experiencia en el programa.

Es importante aclarar que se trata de la primera reunión de los ex «Jappening con Ja» después de la muerte de Eduardo Ravani en marzo pasado. Ante esto, la comediante explicó la emoción del rencuentro. «Nos gustó mucho sentir que estábamos en otra y que ya había pasado ese momento terrible. Fue muy emocionante y me alegró mucho ver a Fernando (Alarcón) reírse y tirando tallas de nuevo. Él y Eduardo eran como hermanos, y quedó muy afectado cuando murió, no hablaba y nos tenía muy preocupados. Yo a Eduardo, a Jorge (Pedreros) y a todos los tengo en mi corazón, no los siento lejos nunca», agregó la intérprete de «Pequitas» en ¡Qué dice Chile! Prime».

«Nos reímos harto y lo pasamos muy bien con Marilú, Maitén y Pato. La competencia fue espectacular, de miedo, tuvo tanto suspenso que pensé que quien dirigía el programa era Alfred Hitchcock», mencionó Fernando Alarcón en tono de broma.