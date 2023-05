«Me morí en vida»: La desgarradora declaración de Claudia Conserva en el adelanto de su documental

El jueves 11 de mayo se estrenará el documental «Brava», en TVN. Este relata la lucha que ha enfrentado Claudia Conserva contra el cáncer de mamas.

Esta enfermedad se le diagnosticó durante el año pasado y cambió la vida de la animadora por completo. Ante esto, quiso documentar como ha sido el proceso que ha enfrentado.

En este contexto, la señal estatal lanzó un adelanto de lo que será Brava. Este revela como a pocos días de conocer la noticia, la mujer tuvo que someterse a cirugías, cortarse el cabello, realizar quimioterapia y más.

Además, se puede ver a su esposo Juan Carlos Valdivia quien se refirió a la situación que ha atravesado Conserva. «La ves pálida, durmiendo, sin cejas, sin pestañas, sin pelo, muy pálida, ojerosa. Tú dices: ‘Cresta, ¿va a salir de esto? La perdí’, No sabes si va a despertar» contó.

Por su parte, la animador expresó las complicaciones que ha vivido. «Me volví loca, desaparecí, me morí en vida, yo me morí» señaló.

Además agregó: «Siento que soy infinitamente más infeliz que antes«.

El documental se emitirá el jueves 11 de mayo a las 22:30 horas después de 24 Horas Central.

Revisa el adelanto:

Las palabras de Juan Carlos Valdivia sobre la enfermedad de Claudia Conserva.

Hace poco tiempo, Pollo Valdivia estuvo en Podemos Hablar. En esta instancia se refirió acerca del estado de salud de su esposa.

«Ha sido (un proceso) largo porque parece que la pena y el dolor no terminan nunca, pero rápido porque con la disciplina y la constancia que ha tenido Claudia hemos visto resultados», explicó.

«Tú no sabes si esto (el cáncer) se va a detener o si alguna vez se detiene (…) pero hemos estado rodeados de buenas energías, por medio mío, le envían mucha energía a la Claudia. Yo llego a la casa y le cuento todo el amor que recibe por medio de la gente, es algo genuino» agregó en dicha instancia.