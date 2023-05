«Necesita salud mental urgente»: Rocío Toscano se lanza sin filtro contra Daniela Aránguiz

Rocío Toscano sigue dando que hablar en redes sociales, después de criticar a Cris MJ, protagonizar el capítulo más reciente de Alma Negra de TVN y también lanzar un palo contra ni más ni menos que contra Daniela Aránguiz.

Asimismo, después de aparecer en el espacio conducido por Carlos Pinto, la actriz reveló información sobre la panelista de Zona de Estrellas e incluso, mandó un mensaje de apoyo para la diputada Maite Orsini, quien se vio envuelta en triángulo amoroso entre ella, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Las duras declaraciones de Rocío Toscano

Según pudo consignar FMDOS, quienes rescataron una postal del perfil de Instagram del medio Infama, la actriz señaló: «qué paja la verdad, esa tipa de verdad necesita salud mental urgente, una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensajes y por qué él me había dado like en una foto», partió diciendo Rocío Toscano en una caja de comentarios.

Pero obviamente el tema no quedó ahí ya que considerando lo anterior, Rocío Toscano hizo otro descargo: «brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos, desconfianza y 0 amor propio», agregó previo a rematar la publicación sin filtro con un «¡Aguante Maite! 🙌».

El palo contra Cris MJ

Recordemos que Rocío Toscano también dio que hablar hace un par de días, después de criticar una reciente reflexión que hizo Cris MJ a través de sus historias de Instagram. «Que aprenda a escribir y hablar y a ubicarse por favor!», expresó la artista nacional, quien recibió un par de respuestas por su comentario.

«Cállate, vive tu mundo nada más. No todos nacemos perfecto, todos cometemos errores», «ajjjajaja la mea perso si naciste en cuna de oro»; «creo que tu tampoco sabes escribir», le respondieron a Rocío Toscano en la red social.