NCT Dream en Chile 2023: ¿dónde, cuándo y qué entradas quedan disponibles?

NCT Dream llegará a nuestro país durante las próximas semanas en el marco de su gira «The Dream Show 2 en Latinoamérica» el próximo 6 de julio en el Movistar Arena.

Para aquellos que no sepan, NCT Dream es la tercera sub-unidad de NCT (Neo Culture Netchnology) formada por la reconocida empresa surcoreana denominada SM Entertainment que también hizo debutar a grupos como aespa, EXO, Super Junior, Girls’ Generation, y Red Velvet.

Asimismo, caba señalar que esta agrupación cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify que escuchan de forma habitual a los siete integrantes de NCT Dream (Mark, Ren Jun, Jeno, Hae Chan, Jae Min, Chen Le y Ji Sung).

¿Dónde comprar entradas y cuáles quedan disponibles para el concierto?

La llegada de NCT Dream será la segunda parada del grupo de pop coreano en Latinoamérica. Este show del 6 de julio será después de la presentación del 4 de julio en Sao Paulo en el Vibra Sao Paulo. Mientras que después hay dos fechas más para este continente: el 8 de julio en el Arena 1 de Lima y el 11 de julio en el Arena CDMX de Ciudad de México.

Igualmente, en cuanto a las entradas para el show en suelo nacional, estas se venden mediante el sitio web de Puntoticket. Las mismas que han tenido un éxito rotundo ya que actualmente el Movistar Arena se encuentra casi totalmente agotado. En ese sentido, solamente están disponibles las ubicaciones como silla de ruedas y acompañante, además de In Your Dream C Noix Care You que tienen valores de $172.500.

El precio anterior se repite en las ubicaciones de cancha In Your Dream C y también en In Your Dream N. Mientras que también están disponibles Platea Alta Golden que tiene un valor de $63.250 siendo la más barata entre todas las ubicaciones que no se han agotado.