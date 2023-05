«Ojalá te pudras»: hermana de Karen Bejarano muestra mensajes de odio tras polémica con la cantante

Durante los últimos días Karen Bejarano su hermana, Charlot Bejarano han causado polémica debido a un intercambio de publicaciones que se han dedicado mutuamente a través de las redes sociales.

Esto se debe a que la ex chica Mekano le dedicó un fuerte mensaje a su mamá por el Día de la Madre. «Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones», señaló.

Esto no le gustó nada a la hermana de la ex participante de Discípulo del Chef, quien no tardó en responder. «Ella tiene varios trastornos y uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir. Es más, lo hace casi por deporte… Ella tiene luz porque tiene fama, pero detrás de ella hay una familia que sabe la realidad de las cosas«, expresó mediante sus redes sociales.

Esto generó nuevamente una respuesta de parte de Karen. «Que me cuestionara gente porque no les caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se estén tirando como si fueran descalificativos o insultos». De esta forma dejó en claro que no se callará.

Ante esto, durante el día de hoy Charlot denunció una serie de mensajes negativos que está recibiendo en redes sociales a raíz de esta polémica.

Hermana de Karen Bejarano exhibe los mensajes de odio que ha recibido tras la reciente polémica

Hoy, la hermana de Karen Bejarano, Charlot denunció una serie de mensajes que ha recibido debido a las declaraciones que hizo sobre la cantante».

«Weona ma… tapando los abusos que le hacían a tu hermana, ojalá te pudras y que se muera luego la vieja cu… de tu mamá». «Cállate sapa cu…». Son algunos de los mensajes que compartió Charlot.

«Realmente hay gente sin cerebro en el mundo, paren de decir que le digo mentirosa a mi hermana por lo de su abuso, eso es un tema sumamente íntimo, sumamente delicado. Simplemente apoyo a mi madre», agregó la hermana de la ex participante del Discípulo del Chef.

Te dejamos los mensajes de odio que ha recibido y compartió Charlot en sus historias: