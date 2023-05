«Se me cayó el mundo»: Claudia Conserva relata la desoladora reacción que tuvo tras conocer su diagnóstico

La noche de ayer fue el estreno de «Brava», el íntimo documental de Claudia Conserva.

Este proyecto audiovisual es un registro en primera persona de la lucha que ha tenido que enfrentar la animadora contra el cáncer de mamas.

En este sentido, Conserva reveló su desoladora reacción tras conocer su diagnóstico.

La reacción de Claudia Conserva tras enterarse de su enfermedad

Fue a mediados del año pasado, cuando Claudia Conserva se realizó un examen de mamas preventivo.

«Noto que la tecnóloga me hacía muchas fotos» recordó con respecto a esta instancia.

«Hay una sombra sospechosa que quiero que vea la doctora» señaló que le dijo la funcionaria de la clínica.

«Se me cayó el mundo en eso minuto», agregó.

A partir de este momento, empezó a aumentar el miedo en Conserva. «Escucho los pasos de la doctora acercándose y dije ‘no, que no se abra la puerta’. No quería que se abriera la puerta porque no quería escuchar que me dijeran ‘tiene cáncer’».

«Se abrió y me dijo muy amorosamente ‘tranquila, tienes que ver un oncólogo’». Además, añadió que le escribió un gran listado de oncólogos en una servilleta.

Luego, la animadora al llegar a su casa fue directamente al baño.

Ante esto, su esposo, el Pollo Valdivia le gritó desde lejos: «¿Estás bien? ¿Te fue bien?». A lo que Conserva no contestó.

Luego, su esposo se fue donde ella. «Me miró a los ojos, se me llenaron de lágrimas y le dije ‘parece que tengo cáncer’» recordó.

«Me puse a llorar, llorar, llorar, me abrazó. Nos sentamos en la cama y justo él tenía que grabar un programa de televisión y yo tenía que grabar mi programa. Así como en 15 minutos más. Me dijo ‘suspendemos todo… no puedo’. Le dije ‘no suspendamos, después hablamos de esto'» mencionó la animadora en el documental.