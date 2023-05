Streamer chilena revela que le tuvo que devolver importante suma de dinero a Leonardo Farkas: «Estoy con la mente tranquila»

Hace un tiempo, la streamer chilena, Andras hizo noticia tras publicar un video en el que pidió ayuda a Leonardo Farkas para un tratamiento médico.

Ante esto, el reconocido millonario se pronunció y no dudo en ayudarla con una suma de $4 millones.

Sin embargo, recientemente este tema volvió a generar noticia, ya que la joven señaló que tuvo que devolver parte del dinero que recibió debido a un error bancario. Esta situación fue explicada por la streamer chilena mediante sus redes sociales.

Andras explica por qué le tuvo que devolver dinero a Farkas

«Yo recibí una donación de parte del señor Leonardo Farkas, ya que hice un video en Twitter que se hizo viral y salió en muchos medios de comunicación. El video era prácticamente pidiendo la ayuda para poder solventar mi gasto con mis implantes en los dientes, a lo hubo una respuesta positiva de parte de él», mencionó Andras.

«Quiero aclarar que Farkas en ningún momento habló conmigo, en ningún momento él se contactó conmigo personalmente, todo fue a través de un asesor, o algo así creo, que fue otra persona encargada del asunto«, agregó la streamer.

Asimismo reveló que por error recibió $10 millones, $6 millones más de lo que le habían prometido.

«Cuando vi que era 10 millones me imaginé muchas cosas. Onda podía haber arreglado mi casa, podía haber hecho tantas cosas. La cosa es cuando tenía el dinero en mi cuenta, me llama esta persona y me dice ‘oye, sabes qué, te quiero pedir una disculpa. El asunto es que el banco se equivocó y te transfirieron plata de más y queremos saber si tú la puedes devolver’. A lo que yo le dije ‘obvio que sí, obvio que la puedo devolver'», explicó la joven.

Además, Andras contó que si bien le depositaron $6 millones más de lo que le habían ofrecido, le pidieron que solo devolviera $5 millones.

«Me hice mucha ilusión, pero igual hay que hacer las cosas correctamente y obviamente yo no tuve ningún problema en devolver la plata. Y ese es el final de la historia. Devolví la plata y yo estoy con la mente tranquila y eso es lo importante», señaló la streamer.