«Tuvo que intervenir la PDI»: participante de Aquí se baila revela fuertes amenazas tras hablar de su orientación sexual

La noche del recién pasado lunes 16 de mayo se llevó a cabo un nuevo episodio de Aquí se baila. Este capítulo nos dejó importante momento cuando uno de los participante relató una fuerte experiencia que vivió recientemente.

Fue en el marco de la tercera presentación de la noche cuando Juanfra Matamala y Geraldine Muñoz bailaron «We go together» de la película «Grease». En ese contexto, el bailarín se refirió a su vida sentimental la que no fue bien recibida durante su participación en otro espacio de Canal 13: «Bailando por un sueño» (2020).

Las amenazas que recibió el talentoso miembro de Aquí se baila

«En el programa pasado que estuve recibí mucho hate por mi orientación sexual. Llegué a recibir amenazas de muerte, tuvo que intervenir la PDI, y eso hizo que me reprimiera», contó Juanfra Matamala.

«Cuando empezó esto me vi encerrado en una cueva solo, con mucho miedo. Yo creo que estaba en modo alerta, modo peligro, modo defensa. Pero cuando por primera vez me atreví a hablarlo, me di cuenta de que no pasa nada», continuó recordando el destacado bailarín.

Del mismo modo, Juanfra Matamala también añadió que mucha gente «sigue en el closet» porque tienen miedo y los invitó a «salir» de ahí.

Los jurados felicitaron a Juanfra por hablar abiertamente de esos temas, y calificaron a la pareja de simpática, energética y alegre, celebrando el impresionante salto de Juanfra desde una mesa. Pachano les puso nota 10 y Neilas nota 8.

En este capítulo, el trío de jurados deliberó y comunicó que en el episodio no iban a eliminar a nadie, debido a la ausencia de Nicole Gaultier.

Sergio Lagos ya había anunciado que la participante no diría presente. En ese contexto, la pareja de Nicole Gaultier, el bailarín Felipe Román, explicó que la modelo no podría bailar porque estaba con licencia y en reposo, y que regresará en dos capítulos más.