Violencia desatada en Macul: Jugadora de Colo-Colo enfrenta a hinchas que realizaban disturbios fuera del estadio

Durante el día de ayer Colo-Colo femenino goleó a Deportes Puerto Montt por 14 goles a 0.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el cuadro albo, ya que al terminar el encuentro se desarrollaron desmanes por parte de hinchas del club.

Así lo dio a conocer la cuenta de Twitter, Guerreras_AlbasOficial, quienes publicaron un video y explicaron los hechos.

Primero que todo, partieron hablando sobre los responsables de los disturbios. «Los incidentes que sucedieron hoy tales como: el destrozo en las rejas en el sector Tucapel, entre otros, fueron realizados por personas ajenas a nuestra Organización» señaló el perfil de Twitter.

Además, manifestaron su descontento con la situación. «Como Barra, repudiamos todo hecho de violencia que suceda en los partidos de CCFEM, ya que nuestro llamado siempre ha sido a alentar en familia en un ambiente agradable y pacifico para todos» explicaron.

«Como muestra en el video, muchos hinchas van a esperar a jugadoras para tomarse una foto, compartir un momento agradable con ellas, pero el día de hoy DELINCUENTES estuvieron a las afueras de Av. Marathon esperando a jugadoras en donde las intimidaban, robándoles todo tipo de pertenencias que llevasen en sus manos, tales como canilleras, cintillos, colaciones, amedrentaban los vehículos a la salida del recinto» señaló la cuenta.

«Después de peleas con guardias de seguridad del estadio, procedieron a lanzar piedras donde venían aún saliendo vehículos de jugadoras, en donde aún se encontraban familias esperando por una foto» denunció dicho perfil.

Jugadora de Colo-Colo enfrenta a hinchas que realizaban disturbios

Ante esta complicada situación, fue Javiera Grez, referente del cuadro albo y seleccionada nacional, enfrentó a estos supuestos hinchas. Tal como se puede apreciar en el video les pidió que dejaran de tirar piedras.

«No sé que pasó realmente, pero fui a hablar con ellos para que no pasara ningún accidente. Todavía venían saliendo algunos vehículos del estadio, entonces les podía llegar algún piedrazo. También estaban saliendo algunas compañeras. Conversé con ellos para decirles que por favor dejaran de lanzar piedras. Después se fueron. Hablamos tranquilamente y a mí no me hicieron nada. Por suerte no pasó nada grave» señaló la jugadora a En Cancha.