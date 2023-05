¿Volvió al azul?: Karol G deja la grande con cambio de look para su segundo «Tiny Desk Concert»

Karol G volvió a remecer las plataformas musicales después de estrenar su segundo «Tiny Desk Concert» que siguió al lanzado el 27 de mayo.

Esa presentación subida al conocido canal «NPR Music», ya suma más de 12 millones de vistas en YouTube que vieron a la «bichota» interpretar temas como «Créeme», «A Ella», «200 Copas» y «CONTIGO VOY A MUERTE (feat. Camilo».

En esta ocasión, la oriunda de Medellín destacó por volver a su icónico color de pelo azul. Esto para interpretar varios temas de su exitoso y más reciente álbum «MAÑANA SERÁ BONITO», donde destacan canciones como «CAROLINA», «GUCCI LOS PAÑOS», «PERO TÚ» y «MERCURIO».

«Hoy termina Mercurio retrógrado así que que momento para escuchar Mercurio de Karol G desde el Tiny Desk 💚✨», escribió la «bichota» en su cuenta de Twitter durante la tarde del pasado 15 de mayo.

El palo de la ex de Anuel para Karol G

La expareja de Anuel también se unió al «cahuín» internacional del momento que vincula al puertorriqueño, a la oriunda de Medellín y a Feid. Esto último haciendo referencia al exitoso y más reciente álbum de Karol G en una foto de su cuenta.

«Mañana será bonito 🍭🌈», señaló Yailin la Más Viral, generando diversas reacciones en su foto con más de un millón de me gusta junto con sobrepasar la cifra de los 115 mil comentarios.

«O facturamos to’ o me llevo la caja chica😂»; «Yailin se unió a la facturación 🔥»; «Yo no busco el chisme, el chisme me busca a mi😂», «Si no puedes con el enemigo, únetele»; «todos facturando con Karol g jajaja»; «Anuel obsesionado con ferxxo y por aca con karolg 🤣🤣»; «SE PRENDIÓ ESTA VAINA🔥🔥🔥🔥🔥»; «Ni la rosa de Guadalupe fue tan atrevida en sus historia !!!!! 😂», reaccionaron algunos de los cibernautas en la postal que dejó la grande.