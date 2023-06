ATEEZ en Chile 2023: lugar, fecha y comienzo de la venta de entradas

Después de la fallida aparición de ATEEZ durante el sábado 12 de noviembre de 2022 en el Estadio Monumental, en el marco del accidentado Music Bank Chile, la agrupación coreana vuelve a suelo nacional con un show en solitario.

El grupo compuesto por Seong Hwa, Hong Joong, Yun Ho, Yeo Sang, San, Min Gi, Woo Young y Jong Ho aterrizará en nuestro país el próximo 30 de agosto en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

La banda surcoreana con cerca de tres millones de oyentes mensuales en Spotify inicia su primera gira en Sudamérica. La misma que los hará pasar por Chile a fines de agosto y la que tendrá un Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile el 8 de junio. Este inicia a las 10:00 horas y durará hasta el 10 de junio a las 9:59 horas.

Por otro lado, la venta general para el concierto de ATEEZ comenzará el 13 de junio a las 10:00 horas mediante el sistema de Puntoticket.

El gran presente musical de ATEEZ

El grupo fenómeno de 8 miembros de KQ Entertainment es reconocido por su carisma y presentaciones impresionantes. ATEEZ rompe récords continuamente con cada álbum que sacan incluyendo su último EP SPIN OFF : FROM THE WITNESS. Este es el mismo proyecto con el que lograron poner una segunda canción del grupo en los top ten del Billboard 200 Chart.

La canción principal del disco, HALAZIA, fue recibida con gran entusiasmo. Esto se ha traducido en el videoclip oficial que ha acumulado más de 42 millones de visitas en YouTube.

ATEEZ continuará «rompiendo el muro» lanzando más música a lo largo del año y con su gira sudamericana para brindarle a los fanáticos una emoción adicional que esperar.

Estos shows marcan la extensión de su gira mundial ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] que comenzó en Seúl en octubre del 2022.

ATEEZ viajó por países de todo el mundo con muchos conciertos agotados en los Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Después de sus conciertos encore, ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP: BREAK THE WALL] en Seul y Japón, ATEEZ continuará su viaje en Santiago y muchas ciudades más.