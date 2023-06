¿Se viene reconciliación?: los inesperados nuevos registros de Daniela Aránguiz junto a Luis Mateucci

Recientemente Daniela Aránguiz ha estado en el centro de la polémica tras su mediático quiebre con Jorge Valdivia.

En este sentido, hace un tiempo se comenzó a especular con respecto a una relación amorosa entre la ex chica Mekano y Luis Mateucci.

Sin embargo, todo se fue a las pailas. Esto se debería a que Daniela Aránguiz no olvidaba a Jorge Valdivia, según explicó el ex chico reality hace un tiempo.

«Está pendiente todo el día de su ex (Valdivia), se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé (…) el problema es que no da vuelta nunca la página (…) ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no puedes estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él (Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo«, explicó en dicha oportunidad.

Sin embargo, recientemente Aránguiz sorprendió a todos tras ser vista en nuevos registros con Mateucci.

¿Se viene reconciliación?: Daniela Aránguiz comparte nuevos registros con Luis Mateucci

Según consignó Mega, a través de Instagram la ex chica Mekano compartió un video junto a Luis Mateucci.

Los chiquillos se encontraban compartiendo en el casino Monticello durante este fin de semana. En esta instancia se les pudo ver junto a más amigos compartiendo.

Además, se pudo notar una curiosa conversación entre la panelista de Zona de Estrellas y Luis Mateucci.

«Dame dinero pa’ jugar», le dijo Aránguiz al ex chico reality.

Ante esto, Luis Mateucci se mandó una cómica respuesta. «Tengo que pagar la luz, el agua, el gas«, señaló mientras le pasó la ficha.

«Estoy con uno de mis mejores amigos. ¿Quién te pasa plata para jugar en el casino?» , señaló Aránguiz en otro video.

De este modo, esta última publicación generó muchas especulaciones entre los seguidores de los tortolitos.