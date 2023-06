Blur y Pulp en Fauna Primavera 2023: ¿cuándo comienza la venta de entradas?

Luego de un tiempo de incertidumbre ya se confirmó la presencia de Blur y Pulp. Las importantes bandas serán las encargadas de encabezar el Festival Fauna Primavera 2023 que se realizará el 24 y 25 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

De este modo, los prestigiosos grupos volverán a pisar suelo nacional luego de varios años.

La exitosa banda británica, Blur volverá a nuestro país de la mano de Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, quienes estarán compartiendo sus grandes éxitos en este popular festival.

Por otro lado, Pulp, referentes en el britpop retornará a Fauna Primera luego de su espectacular show en el 2012, una de sus últimas presentaciones en vivo. Volverán de la mano de grandes éxitos de sus destacados álbumes Different Class, His ‘n’ y Hers y This Is Hardcore.

Este año es especial, pues se celebra la décima edición del Festival Fauna Primavera. Este nació el 2011 y desde sus inicios ha contado con la presencia de los personajes más reconocidos de la escena mundial contemporánea. Algunos de los talentos que han pisado estos escenarios son Pulp, Phoenix, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Morrissey, Metronomy, Jorge González, Los Bunkers, Javiera Mena, Alex Anwandter, Gepe y Francisca Valenzuela.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Fauna Primavera 2023?

El 5 de junio, en el mediodía comenzará la preventa de entradas para el Fauna Primavera 2023. Esta es exclusiva para clientes del Banco de Chile y contará con un descuento del 20%. Además, se podrá pagar en hasta 9 cuotas sin intereses.

Es importante destacar que para hacer valido el descuento es necesario pagar con la tarjeta del Banco de Chile y que cada persona podrá comprar un máximo de seis entradas.

Por otro lado, la venta general para Fauna Primavera comenzará unos días después. Exactamente el 7 de junio al medio día.

Si quieres más información sobre el evento haz clic acá.