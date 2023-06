«Déjenla hacer lo que quiera»: la inesperada crítica que recibió Vale Roth por mostrar el rostro de su hija

Vale Roth dejó la grande durante el inicio de esta semana tras subir una fotito de la cara de su hija Antonia. Esta acción generó reacciones positivas e incluso una que generó varias criticas contra la usuaria que lo dejó.

No alcanzó a pasar ni una jornada para que la exgimnasta compartiera una tierna postal junto a su hija Antonia en su Instagram.

«Al fin en casita con mi pequeña 💜», escribió Vale Roth en su cuenta personal. Asimismo, cabe destacar que la postal cosechó más de 110 mil corazones y miles de comentarios, siendo uno el que más llamó la atención.

«No la expongas tanto Vale», reaccionó una usuaria en la caja de comentarios, siendo muy cuestionada por las palabras que dejó en la red social.

«No te metas Caro!!! Todos deseabamos ver esa fotito hermosa, Ok?», «Oh que jode la gente. Déjenla hacer lo que quiera wn oh» y «ella es la madre y sabe que hacer, no necesita que le digan que puede o no hacer con su hija», es parte de lo que le escribieron a la usuaria que cuestionó a la exgimnasta.

¿Cómo fueron las primeras horas de Vale Roth con su hija tras ser dada de alta?

Para comenzar, la ex Yingo entregó detalles en su cuenta Instagram sobre la adaptación de su retoña a su hogar. «La pequeña Antonia ya se acostumbró yo creo dentro de mi guata al ruido, a mis risas y a todo», contó la chiquilla.

«Bueno acá la mudé, porque hay que mudarla cada tres horas, así que ya la mudé, le limpié el potito, le limpié el ombligo, porque en cada muda hay que limpiarle su ombliguito, porque todavía no bota el cordón, así que hay que levantarlo, limpiarlo con alcohol, mañana la voy a bañar en la mañana, de a poco, igual soy media ñurda todavía», continuó.

Siguiendo por esta línea, Vale Roth comentó que ahora ya le está dando pecho normalmente a la bebé. Además, la ex Calle 7 también dijo: «la dejé en la cunita porque quería ordenar un poco al lado pero llora, no y dije ‘qué quiere, quedó con más hambre’, y no, quería estar acá arriba, así, solamente quería estar en brazos», desclasificó.