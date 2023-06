Ella es Maite Solabarrieta: la hija de Fernando Solabarrieta que estudia y práctica vóleibol en Estados Unidos

Fernando Solabarrieta ha estado en el centro de atención tras reaparecer en sus redes sociales. Recordemos que hace un tiempo Mauricio Israel señaló que el exrostro de TVN estaba internado en México combatiendo sus adicciones.

El periodista deportivo no había dado señales de vida, hasta hace poco. En este sentido, ha estado compartiendo distintos registros junto a sus hijos e Ivette Vergara.

Es importante mencionar que la relación amorosa entre Fernando Solabarrieta y la periodista de TVN lleva alrededor de 25 años y han tenido tres hijos, Nicolás, Iñaki y Maite.

Ella es Maite Solabarrieta

Maite Solabarrieta de 22 años es una joven deportista que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos.

La joven partió a estudiar y jugar vóleibol en la University of New Orleans.

Cabe destacar que durante su carrera deportiva, la hija de Fernando Solabarrieta también ha tenido pasos en nuestro país en clubes como Colo-Colo.

Además, también ha competido con la selección nacional de acuerdo a lo informado por Pudahuel.

Si bien, Maite Solabarrieta lleva un tiempo viviendo en Estados Unidos, ha asegurado que le gusta y que incluso le gustaría volver en el futuro según consignó Publimetro.

«Me gustaría volver a Chile en algún momento, a mí me encanta Chile y me encanta venir de vacaciones. Cada vez que estoy acá me da una pena terrible irme, así mal», señaló en enero de este año de acuerdo a lo que informó el medio ya nombrado.

Cabe destacar que los otros dos hijos de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara también están ligados al deporte. Además ambos están fuera del país.

Por un lado, el hijo mayor, Nicolás Solabarrieta empezó en las inferiores en Universidad Católica, luego pasó por Estados Unidos donde se desempeñó como futbolista universitario, para posteriormente partir a Italia.

Por otro lado, Iñaki Solabarrieta, también emigró al país norteamericano para jugar en la Universidad Internacional de Texas A&M.