«No tiene perdón»: Nidyan Fabregat confirma acciones legales contra José Miguel Viñuela y Sergio Rojas

Hace un tiempo surgieron desubicados rumores acerca de Nidyan Fabregat.

Esto lo inició José Miguel Viñuela junto a Pancha Merino y Raquel Argandoña en el programa Tal Cual de TV+. Instancia en la que señalaron que una estupenda mujer del mundo televisivo tenía mal olor.

Luego, fue Sergio Rojas, quien a través de Instagram contó que sería Nidyan Fabregat la mujer de la que hablaban en el programa ya mencionado.

Poco tiempo después la modelo española reapareció en sus redes sociales. Acá se lamentó por los rumores sobre ella y anunció que próximamente será madre.

En este sentido, recientemente en conversación con La Hora volvió a referirse a la polémica situación.

Nidyan Fabregat se refirió nuevamente a los rumores sobre ella

«Lo encontré mala leche, cruel y que no venía nada al caso. Yo ya venía con un embarazo complicado, y yo creo que a nadie le gustaría escribir su nombre y ver lo que pusieron. Imaginen mi hija después de todo se meta, o lo vea, encuentro que es injusto», señaló Nidyan Fabregat.

Además, la exPelotón tuvo palabreas sobre José Miguel Viñuela. «El partió con el tema, ¿Qué le pasa a ese hombre?, yo lo he tratado súper bien y siempre lo he apoyado cuando ha estado fuera de televisión. Encuentro que es un buen gallo, divertido, pero hablar así de una mujer, ¿a pito de qué?» comentó.

“No tiene perdón (…) Yo he estado tranquila con mi embarazo, y eso a mi me hizo ponerme peor”, expresó Nidyan Fabregat.

«Lloro casi todos los días por eso, es que me da pena, ¿por qué tienen que venir a ensañarse conmigo?, y fueron los cuatro», acusó.

Finalmente, Nidyan Fabregat señaló que iniciará acciones legales «A ellos les da lo mismo. Ya estoy hablando con los abogados para saber qué vamos a hacer, las acciones legales van si o si contra los cuatro», contó.

«No encuentro justo que se hayan ensañado conmigo así porque si, y que les salga como si nada. Esto no va a pasar mas, porque estoy cansada de que me ataquen, cansada que hablen de mi y yo no les hago nada», concluyó.