Cinco días después de su parto: Vale Roth comparte video de su cambio físico tras el nacimiento de su hija

El embarazo de Vale Roth dio bastante que hablar en los 39 semanas de gestación, pero la cosa no es distinta tras el nacimiento de la bebita de nombre Antonia.

En medio de las polémicas declaraciones de Ignacia Michelson en las que salpicó a la exgimnasta y su esposo sin ni siquiera nombrarlos, la chiquilla que recién fue mamá compartió una postal para mostrar como se ve su vientre a cinco días de dar a luz.

La reciente actualización de Vale Roth sobre el estado de su hija

Después del nacimiento de la hija de Vale Roth muchas personas están atentas a la evolución de su retoña, quien nació sanita pero hubo un inconveniente que impide que le den el alta médica.

«Vine a ver si la Anto quería acoplarse a mi pechuguita. No lo logro todavía, porque está muy planito, le cuesta. Igual intentamos, si esto es un trabajo de las dos. Ella tiene que aprender, yo también tengo que aprender muchísimo así que no me voy a estresar, no me quiero frustrar», partió diciendo Vale Roth a través de sus historias de Instagram durante la noche del pasado martes 13 de junio.

Junto con lo anterior, la exgimnasta continuó entregando detalles del estado de su retoña. «Pero ahí la vemos (a su hija), está bien, super despierta, le puedo dar mi leche, se toma todo lo que le llevo», precisó la ex Calle 7 en la red social, junto con asegurar que está con mucha jaqueca por falta de sueño.

De igual manera, según relató a través del mismo espacio, Vale Roth complementó sus palabras tras un control de un médico broncopulmonar infantil. «Está bien, satura 98%, los exámenes que le hicieron (de sangre, cerebro, metabólico) está todo bien», detalló la exgimnasta en sus historias.

«Solamente que ahora le tienen que hacer un examen el viernes en la mañana porque tiene obstrucción. Puede ser que sea por falta de madurez o tiene una cosita ahí y hay que hacerle una pequeña intervención. Esperamos que sea falta de madurez y solo eso. Pero está bien, súper despierta, se toma toda la leche, pone unas caras tan chistosas, es tan hermosa Dios mío santo», cerró Vale Roth en su Instagram sobre el estado de su hija, donde también agradeció la preocupación de los cibernautas.