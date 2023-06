«Que sirva de experiencia»: la sincera reflexión de Alexis Sánchez sobre la última temporada de su club

Últimamente Alexis Sánchez ha dado mucho de que hablar. Esto se debe a que tuvo un excelente rendimiento en su última temporada con el Olympique de Marsella.

Debido a esto fue premiado como el MVP del equipo y han surgido diversos rumores que lo ligan con grandes clubes de Europa.

Sin embargo, Alexis Sánchez recientemente no hizo noticia por su buena forma, sino que por una entrevista que realizó con su club.

La reflexión de Alexis Sánchez con respecto a la última temporada

El cuadro francés, a través de su Twitter publicó un extracto las palabras que emitió el chileno. En este se le puede escuchar realizando una profunda reflexión con respecto a su equipo y la última temporada.

«En este final de temporada había partidos que teníamos que ganar, que comerlos, pero bueno, eso que sirva de experiencia a mí y a todo el equipo. La experiencia son las que te dejan«, señaló según consignó ADN.

«A mí me gusta la presión. Me gusta cuando las cosas van difíciles para estar ahí y sacar personalidad. Si en la vida fuera todo fácil, no sería una vida linda de vivir«, agregó Alexis Sánchez.

«hay momentos difíciles y momentos fáciles, es parte de la vida y eso es lo lindo«, concluyó.

Es importante señalar que existe gran incertidumbre con respecto al futuro de Alexis Sánchez. Esto se debe a que han surgido diversos rumores de equipos que supuestamente estarían interesados en el chileno.

El tocopillano está próximo a terminar su contrato con el Olympique de Marsella. Sin embargo, el cuadro francés busca poder retenerlo a el y sus goles.

De todas formas, Alexis Sánchez en estos momentos está concentrado en la selección chilena. El jugador se unió recientemente a los entrenamientos de La Roja que se prepara para su próximo partido contra República Dominicana. Este está fijado para el viernes 16 de junio a las 20:30 horas.