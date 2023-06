Madre solicitó ayuda en un despacho en vivo tras no saber nada su hijo: Julio César Rodríguez dio a conocer donde estaba

Durante el día de hoy, en Contigo en la Mañana se vivió una preocupante situación. Resulta que una madre irrumpió un despacho en vivo en El Bosque tras no conocer el paradero de su hijo. Ante esto, Julio César Rodríguez le entregó información sobre el joven.

Según lo informado por CHV, la mujer, Jocelyn Montana contó que no supo nada de su hijo después de que éste se fuera a su colegio.

Durante el despacho, la madre explicó la situación. «Salió de la casa, fue un ratito done el papá y el papá dice que lo vio salir rumbo al colegio y no aparece. Llamé a la profesora jefa y ella no sabe nada de él. Hemos subido la foto a redes sociales», señaló según consignó La Cuarta.

Además, la madre quien se encontraba evidentemente preocupada señaló que revisó su celular y no encontró nada fuera de lo normal. «Revisé su WhatsApp y no tiene ninguna conversación rara», contó.

Cabe destacar que todo esto era escuchado por Julio César Rodríguez desde el canal.

“A las 08.15 horas salió de la casa (…) pensé que podía estar con la polola, pero ella me dijo que no, que quedó de pasar, pero después del colegio», agregó.

Asimismo mencionó que recientemente su hijo no había tenido ningún problema. «Estaba súper bien, no había peleado con ella, conmigo tampoco, con sus hermanos tampoco», aseguró.

Luego, se comenzó a especular sobre una posible detención. En este sentido Julio César Rodríguez le reveló información sobre el paradero del joven a la madre.

Julio César Rodríguez entrega información sobre el paradero del joven

«Jocelyn, tenemos una información acá en el programa, se la vamos a dar por interno, pero váyase a la Fiscalía ahora, porque su hijo está bien», señaló el comunicador.

«Váyase tranquilita a la Fiscalía ahora y recopile la información», agregó Julio César Rodríguez sobre este preocupante caso.