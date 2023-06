¿Es verdad?: Yamila Reyna responde tajantemente a rumor sobre reconciliación con el Mono Sánchez

Hace un tiempo se dio a conocer el quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Diego «Mono» Sánchez. Esto debido a una infidelidad de partel arquero de Coquimbo Unido.

Desde entonces la argentina ha dejado en claro en diversas ocasiones que no tiene interés en volver con Sánchez. De hecho, hace un par de meses lo lapidó en el programa Podemos Hablar. «Yo a esta altura de mi vida, quiero a alguien a mi lado que tenga integridad y que tenga valores, y él no los tiene«, señaló en aquella ocasión.

Sin embargo, durante la noche de ayer en Zona de Estrellas, el periodista Pablo Candia señaló que el futbolista reveló que a fines de mayo Reyna le pidió volver. Ante esto, el jugador habría rechazado a la argentina. «Me hiciste pebre en todos los medios de comunicación», sería la respuesta que le dio.

Sin embargo, Daniela Aránguiz quien estaba presente en dicho capítulo le mandó un mensaje a Yamila Reyna comentándole lo que se estaba hablando

«¿Es verdad que hace dos fin de semanas querías volver con Mono?», le preguntó.

Esto fue respondido tajantemente. por la argentina. «¿¡Queeeeé? (…) ¿Quién inventa tanto?… yo terminé hace dos meses y de ahí no hablé más», señaló Yamila Reyna.

Recordemos que Yamila Reyna hace un par de semanas mediante su Instagram realizó una potente reflexión sobre el momento que vive tras terminar con Mono Sánchez.

La potente reflexión de Yamila Reyna

Hace un tiempo, a través de sus redes sociales, Yamila Reyna se desahogó con respecto al momento que vive luego de terminar con el ex Unión Española.

«la verdad es que soy lejos un ejemplo de nada, yo soy simplemente una mujer que como muchas vivo los procesos como los voy sintiendo, no todos los días sale el sol, no todos los días quiero comerme el mundo y como bien saben, no todo lo que ven en las redes es tan literal«, fue parte de lo que expresó en aquella oportunidad.