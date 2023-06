Estuvo en LaJunta con Julio César Rodríguez: conocido artista urbano es detenido tras protagonizar violentos hechos

Durante la jornada de este martes, L-Gante fue detenido debido a serios incidentes ocurridos en un local en Argentina.

Según consignó ADN el reconocido cantante, quien ha compartido en diversas ocasiones con Marcianeke habría protagonizado un incidente con un arma de fuego y amenazas en un local ubicado en country Banco Providencia.

De acuerdo a lo que ha informado el medio ya mencionado, L-Gante es acusado por el delito de privación ilegítima de libertad agravada por el uso de arma y por amenazas. Esto se habría producido debido a una pelea en dicho recinto.

En este sentido, el artista habría intimidado con un arma a sus enemigos, e incluso los habría sacado del local en contra de su voluntad.

Debido a esto, actualmente las autoridades están buscando al arma que habría utilizado por L-Gante. En este sentido, han realizado distintos allanamientos en domicilios de Carlos Keen, el Barrio Bicentenario de General Rodríguez y Francisco Álvarez según informó ADN.

Es importante mencionar que hace un tiempo el argentino estuvo en La Junto con Marcianeke y Julio César Rodríguez.

La gran revelación de L-Gante en LaJunta

En el episodio de LaJunta en que estuvo presente L-Gante, Julio César Rodríguez recordó una supuesta colaboración que quedó en nada con el interprete de «Casi Amor de Verano». Ante esto, el argentino lanzó una papita inesperada; «a mi me hizo eso J Balvin«, soltó el trasandino.

«En una entrevista había dicho que quería hacer una canción, y en otra entrevista también lo dijo. Hablamos y todo, pero no la concretamos nunca», le contó L-Gante a Julio Cesar Rodríguez.

Incluso, el interprete cantó algo que le envió al colombiano y que nunca se lanzó. «Dice que me quiere ver y que no le importa la hora. Que su tiempo pasó, que ella … Y momentos ahora…», interpretó L-Gante en el programa de YouTube, en el contexto de la canción que no se lanzó y que no marcó un quiebre en su buena onda con J Balvin.