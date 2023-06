Fernando Solabarrieta: así fue el debut del periodista en el canal de su esposa Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta actualmente se mantiene alejado de la pantalla chica de forma estable desde su salida de TVN en 2020, lugar en el que hizo su debut hace un par de décadas atrás.

Es importante señalar que según consignó Radio Pudahuel, el comunicador se tituló en la profesión que ejerce hace décadas en la Universidad Gabriela Mistral. En ese sentido, el oriundo de Puerto Natales hizo su debut en Televisión Nacional de Chile en 1994. O sea, su primera aparición en las pantallas de TVN se remonta a casi tres décadas atrás.

Fernando Solabarrieta actualmente tiene 52 años y es alguien muy recordado en la señal estatal, pues el periodista marcó dos importantes epocas. La primera fue hasta el 2015, mientras que la segunda fue entre 2018 y 2020, siendo este último año el que marcó la salida del comunicador de TVN.

Recordemos que los momentos más recordados del periodista fue cuando comentó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando trabajó en las importantes hazañas de los tenistas Nicolás Massú y Fernando González, dejando la mítica frase «estoy llorando en esta tribuna».

A continuación te dejamos uno de las apariciones de Fernando Solabarrieta en TVN recordando sus inicios en el canal estatal:

La ocasión en la que Fernando Solabarrieta habló de sus problemas con el alcohol

«Avancen al punto de encuentro quienes hayan vivido una situación incomoda en el trabajo y que lamentablemente después haya derivado en algo que no esperabas», solicitó Jean Philippe Cretton en un capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión emitido en 2022.

En esa ocasión, Fernando Solabarrieta expresó: «yo me quiero hacer cargo de una situación. Me ocurrió en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Había vuelto a Televisión Nacional con mucha ilusión y yo estaba de vacaciones supuestamente», partió diciendo el comunicador.

«Y entonces me fui a un asado con amigos y como ocho y media, un cuarto para las nueve me llaman del canal y me dicen ‘Fernando estamos esperando, te toca el bloque deportivo’», continuó relatando el periodista deportivo.

Asimismo, Fernando Solabarrieta confesó lo que sentía el lamentable hecho que vivió. «Esto que cuento me da vergüenza, me da pena. Porque yo tengo hijos grandes que vieron esto, pero siento que me tengo que hacer cargo», indicó el comunicador, según consignó Corazón.

De igual manera, además de recordar que fue perdonado por sus retoños y que le entregaron su apoyo, Fernando Solabarrieta admitió que tenía un gran conflicto personal. «Estoy luchando. Es un problema que no sentí que tenía, pero en algún instante en esta situación me di cuenta que sí tenía y tenía que superarlo», señaló en esa ocasión.