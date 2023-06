«No tengo pu… idea»: Faloon Larraguibel se emociona con una íntima pregunta sobre la maternidad

En un reciente capítulo del podcast de Maly Jorquiera, Hazte Ver estuvo presente Faloon Larraguibel, quien abordó diversos temas de su vida personal.

En este sentido, durante la conversación, la humorista le hizo una íntima pregunta a la exYingo. «Además de mamá también eres mujer, trabajas y te sacas la mugre, ¿cómo estás en ese ámbito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres para ti? Aparte de estos tres… porque los niños se van a ir algún día», le consultó Jorquiera.

Ante esto, Faloon Larraguibel se quebró al responder. De hecho, estuvo al borde de las lagrimas,

La respuesta de Faloon Larraguibel

Ante la íntima pregunta de Maly Jorquiera aseguró que vive un día a la vez y que no sabe que es lo que hará en el futuro.

«No tengo tiempo para eso. No sé, no sé qué es lo que quiero. Vivo un día a la vez. Como que digo ya, hoy día voy a hacer lo que tengo que hacer. No voy a pensar en mañana», señaló Faloon Larraguibel.

«No sé qué es lo que quiero en diez años más, no sé qué es lo que quiero en un año más. No sé qué es lo que quiero. No tengo puta idea«, agregó.

Luego de esto, Faloon Larraguibel fue consultada sobre su maternidad. «¿Ser mamá era un objetivo?», le preguntaron durante el podcast.

«Sí, yo siempre quise ser mamá a tal edad. Tener a todos mis hijos a tal edad. Siempre dije que quería ser mamá a los 27 años. Lo cumplí. Y tener antes de los 30 a todos mis hijos y también lo cumplí», respondió con seguridad la chiquilla.

Además, cabe destacar que durante este mismo episodio, Faloon Larraguibel aseguró que disfrutó sus partos. «A mi me encanta el parto, te lo juro por Dios«, fue parte de lo que señaló la exYingo.