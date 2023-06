«Gano mucho más que tú»: Daniela Aránguiz le responde con todo a Sergio Rojas tras polémico rumor

Recientemente, en un capítulo de Que te los digo, al igual que en otras ocasiones Sergio Rojas llamó la atención por sus polémicos dichos. En esta oportunidad hizo una dura revelación sobre Daniela Aránguiz.

En este sentido señaló que la influencer estaría pasando por un mal momento financiero.

«Es multi mega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez. Es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez», mencionó el periodista sobre Daniela Aránguiz según consignó Corazón.

«Efectivamente puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada. Y por eso le anda diciendo al Jorge públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños», agregó.

En este sentido, durante el día de ayer en Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz le respondió con todo a Sergio Rojas sobre sus polémicos dichos.

Daniela Aránguiz responde con todo a Sergio Rojas

En este sentido, en Zona de Estrellas, Mario Velasco le tiró una talla a Daniela Aránguiz aludiendo a los recientes dichos de Sergio Rojas sobre que no tiene dinero. En este sentido, señaló que el equipo del programa había tenido que costear su parte en una reciente salida a comer.

«Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más», respondió tajantemente la influencer.

Además Daniela Aránguiz señaló que no tiene los problemas financieros que mencionó Sergio Rojas. En este sentido hizo una dura crítica al periodista de farándula por sus polémicos dichos. «Es feo que él hable eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo», mencionó.