«La gente está expectante»: la importante revelación sobre Alexis Sánchez que involucra su natal Tocopilla

Alexis Sánchez ha estado en el centro de atención últimamente. Esto se debe a que tuvo una excelente última temporada con el Olympique de Marsella lo que ha provocado múltiples rumores sobre su futuro.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer una noticia que sorprendió a todos. Se debe al cierre de su carrera, el que podría ser en Tocopilla.

Cabe destacar que Alexis Sánchez ha señalado anteriormente que le gustaría terminar su carrera en su ciudad de origen.

«No me gustaría pensar a largo plazo. Prefiero ir pensando año a año, ver cómo me siento físicamente. Pasan muchas cosas entremedio. Quiero jugar hasta los 40. Amo lo que hago. Mi sueño es terminar en Tocopilla, en Tercera División, después Segunda y Primera», señaló durante una entrevista que tuvo con TVN en marzo.

Con respecto a esto, según consignó El Deportivo, esto ya está en marcha.

El plan de Alexis Sánchez para el cierre de su carrera

Según informó el medio nombrado, Alexis Sánchez ha estado en contacto con la dirigencia de Deportes Tocopilla y con la alcaldesa de la ciudad, Ljubica Kurtovic.

Felipe de la Fuente, director ejecutivo de la corporación de Deportes de la municipalidad, se refirió a esto. «No hemos hablado de los tiempos. Hay una conversación con el municipio para apoyar en lo que pueda emprender. La gente está expectante», le señaló a El Deportivo

«Su hermano nos llamó para jugar algunos partidos amistosos y nos mencionó del interés en Deportes Tocopilla. Quiere jugar ahí, comparte con la gente, con los niños. Tiene mucha disposición. Le tocó enfrentar a Tortuga y a Fortín Esmeralda, los clásicos rivales, y no quería parar de jugar. Se le generaban esos partidos. Y decía que quería jugar por Deportes Tocopilla», agregó.

Desde el club de Tocopilla miran con buenos ojos el arribo de Alexis Sánchez según informó el medio ya nombrado.

Roylester Mendoza, quien es su principal gestor habló sobre esto. «Hemos tenido algunas conversaciones y han salido ciertas ideas. Existen posibilidades. Nada concreto aún. Esto viene hace dos o tres años», señaló de acuerdo a lo comunicado por El Deportivo.

«Siempre ha tenido sueños, como joven y uno de esos es ver la posibilidad de jugar en Tocopilla, por Tocopilla. Para nosotros sería genial. Falta conversar para afinar un plan«, agregó.

«Alexis sería el dueño. La idea es que lo tome, que sea de él, que se haga cargo. Nuestro sueño es que algún día llegue al profesionalismo. No tendríamos problemas en entregarle el club. Al contrario», mencionó sobre el arribo del histórico de La Roja.