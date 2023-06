«Está dándole pelea a la vida»: la íntima publicación de Julio César Rodríguez por delicado estado de salud de su papá

Recientemente, Julio César Rodríguez emocionó a todos en redes sociales tras compartir unas emotivas palabras sobre el estado de salud de su querido viejo en el marco del Día del Padre a través de Instagram.

El reconocido periodista, publicó un recuerdo en el que se ve a su papá imitando a Raphael de España, quien es su artista favorito.

«Acá la famosa imitación de mi papá a Raphael de España, su artista favorito. Hace solo 8 meses compartíamos este cumpleaños 79 y hoy mi viejito está dándole pelea a la vida!», escribió Julio César Rodríguez.

«Algunos momentos de estos últimos meses! Mañana podremos estar juntos para conversar papito! Hoy la video llamada como dices tú estuvo flor! Se que estás cansado y que a veces cuesta hacer sentir bien a los demás! Te queremos mucho y nos basta una sonrisa tuya y verte feliz! Se que en este día estás súper regaloneado!! Te quiero ♥️♥️♥️», agregó el comunicador.

Es importante destacar que Julio César Rodríguez no pudo estar junto a su papá celebrando su día por motivos laborales. Ya que el conductor de Contigo en la Mañana se encontraba en Argentina durante todo el domingo debido al debut de Gran Hermano.

Ante esto, los seguidores del reconocido periodista le mandaron fuerza y animo a través de los comentarios.

El delicado estado de salud del padre de Julio César Rodríguez

A mediados de la semana pasada Julio César Rodríguez informó sobre el delicado estado de salud de su papá.

Si bien no reveló el diagnóstico de su padre, señaló que se encontraba hospitalizado.

Además en esta misma instancia tuvo unas emotivas palabras. «Conversamos solos los dos con mi papá varías horas de todo, porque entre nosotros no hay dolores ni deudas pendientes, solo amor! Me toreó y me dijo la última vez que viniste no subiste las fotos, estaba muy serio me dijo!», señaló Julio César Rodríguez en dicha ocasión.