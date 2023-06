«Me han pasado muchas cosas»: la profunda confesión de Nidyan Fabregat al hablar de su actual embarazo

Fue hace una semana cuando, en medio de una serie de feos rumores en su contra, que Nidyan Fabregat contó a través de su cuenta de Instagram que sería mamá primeriza.

En ese contexto, la modelo española de 37 años conversó con Las Últimas Noticias, donde entregó detalles de lo que ha vivido en el proceso de embarazo. «Si te contara todo, no lo creerías, me han pasado muchas cosas», dijo la exPelotón quien contó que actualmente vive en Linares, con una guatita de seis meses y trabajando en un centro de estética.

«Para mí fue una sorpresa genial, ¿sabes? Lo deseaba con todo mi corazón aunque no creí que podría ser mamá», expresó Nidyan Fabregat previo a revelar un duro momento de su vida relacionado a la maternidad.

La fuerte confesión de Nidyan Fabregat y sus primeros meses de embarazo

«Hace 11 años perdí un bebé y me quedaron secuelas. Con una expareja intentamos tener un hijo, pero el médico me dijo que no podía. Imagínate, fue una depresión muy grande», desclasificó la modelo española al medio antes mencionado.

En relación a su actual embarazo, Nidyan Fabregat relató lo que vivió en los primeros meses de gestación de su bebita, donde tenía que viajar 53 kilométros a Talca para asistir a los controles médicos, lo que le provocaron temor de que ocurriera algo malo con su hija.

«Por eso no conté nada hasta ahora que ya es muy evidente, pero quería decirles a todos. Será una niña y la llamaré Mía por mi abuela y porque ese es mi segundo nombre», aseguró Nidyan Fabregat.

Cabe señalar que la chiquilla de 37 años actualmente vive en el sector céntrico de Linares, en compañía de su amiga Blanquita Silva. Ambas trabajan en el salón Colomba. «En Santiago yo tuve un centro de estética y ahora estoy dedicada a realizar todo tipo de tratamientos. Estoy estudiando para hacer microblanding», detalló la española acerca de la técnica de maquillaje que permiten reconstruir la cejas con poco pelo.