Lo reemplazará una conocida figura televisiva: José Antonio Neme se despide oficialmente de Radio Pudahuel

José Antonio Neme dejará Radio Pudahuel después de cuatro exitosos años.

Es por esto que desde la reconocida radio y Prisa Media Chile se le dio una cariña despedida al conductor de Aló Pudahuel.

De todas formas, en Radio Pudahuel ya cuentan con un reconocido rostro televisivo para remplazarlo. Se trata de la periodista Ángeles Araya quien será la encargada de la conducción de Aló Pudahuel en el mismo horario. Es decir entre las 15:00 y 17:00 horas.

La despedida de José Antonio Neme de Radio Pudahuel

El comunicador estuvo durante cuatro años en la conocida radio nacional. Dos de estos fueron en «Aló Pudahuel», donde constantemente estaba alegrando nuestras tardes.

De este modo, José Antonio Neme se despidió con unas emotivas palabras. «Mi paso por Pudahuel fue una experiencia espectacular. Fueron casi cuatro años de mucho éxito, mucho relajo, mucha entretención, de mucha conexión con la audiencia», fue lo que dijo el periodista según consignó Pudahuel.

«Me permitieron además desarrollar mi propia personalidad radial, lo cual no es simple, no es fácil. Entonces, le agradezco profundamente a Prisa Media Chile que me haya dejado ser, básicamente», agregó.

Además, José Antonio Neme no descartó volver al programa en un futuro. «Yo creo que estas son puertas giratorias, uno se va y vuelve y así es la vida», expresó.

Asimismo le entregó pura energía positiva a la nueva conductora. «Yo le deseo a Ángeles el mayor de los éxitos y a Pudahuel que siga siendo la Radio de Chile«, mencionó.

Cabe destacar, que José Antonio Neme estará en Aló Pudahuel hasta el próximo lunes 12 junio. Instancia en la que se realizará un especial programa según consignó la misma radio.

En esta misma ocasión se recibirá a Ángeles Araya, quien se refirió a sus nuevos desafíos.

«El que me hayan llamado de Radio Pudahuel para mí es un honor. De verdad que es un público cariñoso, atento, respetuoso, muy sensible, muy sencillo. Que espera compañía y una entrega absoluta desde el otro lado del micrófono. Y es a lo que yo me comprometo», explicó Araya.

«Recibo este desafío con mucha humildad, con mucha gratitud y con ganas de hacerlo bien y acompañarnos en este proceso, para que juntos digamos: ‘Aló, Pudahuel'», agregó la periodista que remplazará a José Antonio Neme.