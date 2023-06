«Espero no ponerme nerviosa»: el sorpresivo regreso a la TV de Vale Roth en medio de su avanzado embarazo

Vale Roth no solamente será madre en cualquier momento, sino que en medio de todo este potente proceso, la chiquilla de 32 años volverá a la televisión con ni más ni menos que 39 semanas de embarazo.

Así lo confirmó la exgimnasta a través de sus historias de Instagram, quien mientras caminaba a visitar a su señora madre, aseguró que dirá presente en Podemos Hablar y que este jueves 8 de junio serían las grabaciones del espacio de conversación conducido por Jean Philippe Cretton.

¿Qué dijo Vale Roth en la previa de Podemos Hablar?

«Ni yo creía que iba a llegar a la semana 39. Hoy cumplimos 39 semanas con pequeña Anto», dijo la ex Calle 7 en la previa de confirmar su regreso a la pantalla chica. «En la tarde me voy a grabar el programa que parte con ‘p'», señaló Vale Roth junto con entregar detalles de las recomendaciones médicas para aparecer en las pantallas de Chilevisión.

«Tengo autorización de la matrona, de la ginecóloga, porque estoy bien. Igual yo les dije: ‘tengo que estar sentada cómoda y si me dan ganas de ir al baño en vivo (lo más probable es que sí), tengo que ir porque no me voy a aguantar», continuó diciendo Vale Roth.

Asimismo, la chiquilla de 32 años enfatizó en que está haciendo un esfuerzo en asistir a Podemos Hablar. En ese sentido, aseguró que no quiere llorar y que pidió que no la estresaran. Además de revelar que se referirá a todo el proceso de embarazo que ha vivido con su pareja, Miguel, aparte de que abordará algo que vivió durante el año pasado y que no pudo aclarar en su momento.

«La idea es estar ‘tranqui’ y si pasa algo salir corriendo a la clínica», lanzó Vale Roth a modo de broma junto con ratificar que si está en condiciones de ir siempre priorizando su comodidad. «Espero no ponerme nerviosa», expresó la exgimnasta previo a recordar su recientes pasos por Aquí se baila, ¡Qué dice chile prime! y La divina comida.